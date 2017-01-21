Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasının açılış maçında, Akhisar Belediyespor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmasının ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Güray'ın ceza sahası içi sağından arka direğe ortaladığı topa, sol altıpas çizgisi üstünde Deniz'in kafa vuruşunda seken meşin yuvarlağa, Umut kale çizgisinin hemen önünde ayağıyla dokundu, top az farka üstten dışarıya çıktı.
26. dakikada Deniz'in ceza yayının yaklaşık 5 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta barajı aşan top kale direğinin üstünden auta gitti.
27. dakikada sol kanattan Lawal'ın ortaladığı topa ceza sahası içi sağ çaprazda gelişine vuran Levent'in şutunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin hemen yanından dışarıya çıktı.
33. dakikada Ömer'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı geçip kaleye yönelen topu kaleci Ahamada uzanarak kontrol etti.
39. dakikada Deniz'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı kesme ortaya, altıpas çizgisinin hemen önünde müsait pozisyonda Umut dokunamayınca, meşin yuvarlak kale direğinin yarım metre yanından dışarıya çıktı.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx
Akhisar Belediyespor: Bora xx, Lopes xx, Orhan xx, Caner xx, Ömer xx, Custodio xx, Sissoko xx, Onur xx, Özer xx Muğdat xx, Vaz Te xx
Yedekler: Fatih, Aykut, Hasan Ali, Adu, Samardzic, Olcan, Kadir
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Kayserispor: Ahamada xx, Levent xx, Kana Bıyık xx, Mabiala xx, Anıl xx, Kubilay xx, Rotman xx, Deniz xx, Lawal xx, Güray xx, Umut xx
Yedekler: Muammer, Furkan, Stevanovic, Murat, Erkan, Ufuk, Hakan
Teknik Direktör: Hakan Ertürk
Sarı kartlar: Rotman, Mabiala (Kayserispor) - MANİSA
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasının açılış maçında, Akhisar Belediyespor sahasında Kayserispor’u ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasının açılış maçında, Akhisar Belediyespor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmasının ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.