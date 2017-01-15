Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor'la 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla lider Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
78. dakikada Skrtel'in şutunda Koman'ın eline çarpan topta Fenerbahçe penaltı kazandı. Fernandao'nun kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
88. dakikada Fenerbahçe atağında savunma topu uzaklaştıramadı. Van Persie'nin şutunda kaleci Itandje, topu kornere gönderdi.
90+7. dakikada Van Persi ortaladı. Salih'in sağdan şutunda Itandje topu kornere çıkardı. Lens'in kullandığı kornerde kafası Josef vurdu, top auta çıktı.
Stat: Ülker Arena
Hakemler: Serkan Çınar xxx, Serkan Ok xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx
Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Neustadter x (Van Persie dk. 79 x), Skrtel x, Hasan Ali xx, Mehmet xxx (Karavayev dk. 44 x), Ozan xx, Josef xx, Lens x, Chahechouhe x (Salih dk. 64 x), Fernandao xx
Yedekler: Fabiano, İsmail, Yiğithan, Alper
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Adanaspor: İtandje xxxx, Digao xxx, Ramos xxx, Didi xxx, Samican xxx, Cem xxx (Ahmet Dereli dk. 90 ?), Foguinho xxxx, Bekir xxx (Tevfik dk. 74 xx), Koman xxx, Roni xxx (dk. 84 Emre ?), Magaye xxxx
Yedekler: Hayrullah, Viera, Ahmet Bahçıvan, Silva
Teknik Direktör: Levent Şahin
Goller: Mehmet Topal (dk. 40) Fernandao (dk. 78 pen.) (Fenerbahçe), Magaye (dk. 23), Glaison (dk. 45+1) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Foguinho, Ramos, Bekir, Koman, Digao, Didi, Itandje (Adanaspor), Şener (Fenerbahçe) - İSTANBUL
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor’la 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor'la 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla lider Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü.