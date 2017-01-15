Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk Adanaspor'un 1-2 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



6. dakikada Magaye'nin pasında ceza sahası içinde Cem önünde bulduğu topa bekletmeden vurdu kaleci Volkan meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.



17. dakikada sağ kanattan Lens'in yaptığı ortada Fernandao ceza sahası içinde dokundu. Kaleci İtandje'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.



23. dakikada Foguinho, Aatıf'tan kaptığı topla ilerledi. Bu futbolcunun ara pasında topa sahip olan Magaye, kaleci Volkan'ı geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1



40. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Skrtel'in şutunda top kaleci İtandje'den döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mehmet Topal'ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-1



45+1. dakikada Magaye'nin pasında topla buluşan Glaison'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2



Stat: Ülker Arena



Hakemler: Serkan Çınar xxx, Serkan Ok xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx



Fenerbahçe: Volkan x, Şener xx, Neustadter x, Skrtel x, Hasan Ali xx, Mehmet xxx (Karavayev dk. 44 ?), Ozan xx, Josef x, Lens xx, Chahechouhe x, Fernandao xx



Yedekler: Fabiano, İsmail, Yiğithan, Salih, Alper, Van Persie



Teknik Direktör: Dick Advocaat



Adanaspor: İtandje xxx, Diago xxx, Ramos xx, Didi xx, Samican xxx, Cem xxx, Foguinho xxx, Bekir xx, Koman xxx, Gleison xx, Magaye xxx



Yedekler: Hayrullah, Viera, Emre, Ahmet Bahçıvan, Tevfik, Ahmet Dereli, Silva



Teknik Direktör: Levent Şahin



Goller: Magaye (dk. 23) (Adanaspor)



Sarı kart: Foguinho, Glaison (dk. 45+1) (Adanaspor), Mehmet Topal (dk. 40) (Fenerbahçe) - İSTANBUL