Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantepspor yeni stadı Gaziantep Arena'da Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Antalyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)



55. dakikada Abdülkadir Kayalı'nın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Saso Fornezzi sağına giden topu uzanarak çelmeyi başardı.



57. dakikada Sefa Yılmaz, ceza alanı hemen içinden şansını denedi. Ancak top farklı şekilde kalenin üstten auta gitti.



58. dakikada Samuel Eto'o'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Danilo Campos ceza alanı hemen dışından yerden topu içeri çevirdi. Deniz Kadah, altıpas üzerinde bomboş pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 0-3



81. dakikada Yekta Kurtuluş'un ceza yayı gerisine doğru gönderdiği topa Serdar Özkan bekletmeden sağ ayağıyla çok iyi vurdu. Kaleci Gökhan parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı.



Stat: Gaziantep Arena



Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, Asım Yusuf Öz xx



Gaziantepspor: Gökhan xx, Barış xx, Elyasa xx, Musa xx, Hintum xx, Abdülkadir xx, Fatau xx (İlhan dk. 33 xx), Muhammed İldiz xx, Kangwa xx (Sefa dk. 46 x), Muhammet Demir xx (Angan dk. 68 x), Ghilas xx



Yedekler: Erten, Şenol, Kisliak, Rajtoral



Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez



Antalyaspor: Fornezzi xx, Celutska xx, Diego Angelo xx, Chico xx, Sakıb Aytaç xx, Danilo xx (Yekta dk. 71 x), Zeki Yıldırım xx, Charles xx, M'billa xx (Serdar dk. 49 x), Deniz Kadah xx, Eto xx (Emre dk. 87 x)



Yedekler: Ferhat, Makoun, Sandro, Salih



Teknik Direktör: Rıza Çalımbay



Goller: Mbilla (dk. 24), Chico (dk. 27), Deniz Kadah (dk. 58) (Antalyaspor)



Kırmızı Kart: Musa (dk. 70) (Gaziantepspor)



Sarı Kartlar: Chico (Antalyaspor), Musa, Muhammed İldiz (Gaziantepspor) - GAZİANTEP