Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Gaziantepspor yeni stadı Gaziantep Arena’da Antalyaspor’u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantepspor yeni stadı Gaziantep Arena'da Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı kırmızı-beyazlı takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada ceza sahası içinde Muhammet Demir kafa vuruşunda top kaleci Fornezzi'de kaldı.

11. dakikada Bart Van Hintum'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında, ceza sahası içinde Musa Nizam'ın kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.

24. dakikada Danilo Campos'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında Mbilla, Barış'ın üzerinden kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

27. dakikada Danilo Campos'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda seken topla arka direkte buluşan Chico meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2

37. dakikada Muhammet Demir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak'ın şutunda kaleci Fornezzi üzerine gelen topu son anda çıkardı.

38. dakikada Samuel Eto'o'nun pasında sol kanattan ceza sahasına giren Sakıb'ın yerden şutu kaleci Gökhan'dan döndü. Dönen topa Campos'un vuruşunda defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

Stat: Gaziantep Arena

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, Asım Yusuf Öz xx

Gaziantepspor: Gökhan xx, Barış xx, Elyasa xx, Musa xx, Hintum xx, Abdülkadir xx, Fatau xx (İlhan dk. 33 xx), Muhammed İldiz xx, Kangwa xx, Muhammet Demir xx, Ghilas xx

Yedekler: Erten, Şenol, Kisliak, Sefa, Angan, Rajtoral

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Antalyaspor: Fornezzi xx, Celutska xx, Diego Angelo xx, Chico xx, Sakıb Aytaç xx, Danilo xx, Zeki Yıldırım xx, Charles xx, M'billa xx, Deniz Kadah xx, Eto xx

Yedekler: Ferhat, Makoun, Serdar, Sandro, Emre, Salih, Yekta

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Mbilla (dk. 24), Chico (dk. 27) (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Chico (Antalyaspor) Musa, Muhammed İldiz (Gaziantepspor) - GAZİANTEP

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