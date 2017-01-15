Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'i 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Koita'nın ortasında arka direkte topla buluşan Tunay'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
73. dakikada Tunay Torun'un sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda kaleci Hops, yerde seken topu güçlükle çeldi.
75. dakikada Tunay'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Koita'un şutunda top yandan auta çıktı.
82. dakikada Orhan Şam, topa ele müdahale edince ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakem: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, İsmail Şencan xx
Kasımpaşa: Ramazan xxx, Popov xx, Veysel xxx, Titi xx, Veigneu xx, Abdullah Durak xx, Sadiku xx, Pavelka xx (Shala dk. 69 xx), Tunay xxx, Adem xx (Eduok dk. 66 xx), Koita xxx (Turgut Doğan dk. 85 ?)
Yedekler: Kadem, Otigba, Bozhikov, Ahmed
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gençlerbirliği: Hopf x, Ahmet Oğuz xx, Orhan x, Palitsevich x, Uğur Çiftçi xx, Selçuk x (Rantie dk. 20 x), Issah xx, Serdar xx, Khalili xx, Aydın x (Matei dk. 20 x), Muric x (Ring dk. 46 x)
Yedekler: Nihat, Ferhat, Scekic, Milinkovic
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Titi (dk. 5 pen.), Adem (dk. 13), Pavelka (dk. 16) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Orhan (dk. 82) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Adem (Kasımpaşa), Uğur, Matei (Gençlerbirliği) - İSTANBUL
Spor Toto Süper Lig
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’i 3-0 mağlup etti.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'i 3-0 mağlup etti.