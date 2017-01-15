Spor Toto Süper Lig

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’i 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'i 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Koita'nın ortasında arka direkte topla buluşan Tunay'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

73. dakikada Tunay Torun'un sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda kaleci Hops, yerde seken topu güçlükle çeldi.

75. dakikada Tunay'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Koita'un şutunda top yandan auta çıktı.

82. dakikada Orhan Şam, topa ele müdahale edince ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakem: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, İsmail Şencan xx

Kasımpaşa: Ramazan xxx, Popov xx, Veysel xxx, Titi xx, Veigneu xx, Abdullah Durak xx, Sadiku xx, Pavelka xx (Shala dk. 69 xx), Tunay xxx, Adem xx (Eduok dk. 66 xx), Koita xxx (Turgut Doğan dk. 85 ?)

Yedekler: Kadem, Otigba, Bozhikov, Ahmed

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gençlerbirliği: Hopf x, Ahmet Oğuz xx, Orhan x, Palitsevich x, Uğur Çiftçi xx, Selçuk x (Rantie dk. 20 x), Issah xx, Serdar xx, Khalili xx, Aydın x (Matei dk. 20 x), Muric x (Ring dk. 46 x)

Yedekler: Nihat, Ferhat, Scekic, Milinkovic

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Titi (dk. 5 pen.), Adem (dk. 13), Pavelka (dk. 16) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Orhan (dk. 82) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Adem (Kasımpaşa), Uğur, Matei (Gençlerbirliği) - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads