Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı lacivert-beyazlıların 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Veysel'e Aydın'ın müdahalesi sonucunda hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
5. dakikada Titi'nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'un ters köşesinden ağlarla buluştu. 1-0
13. dakikada sağ kanattan Tunay'ın ortasında arkada direkte topla buluşan Adem'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
16. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Koita'nın vuruşunda kaleci Hopf dönen topu Pavelka tamamlayarak ağlara gönderdi. 3-0
34. dakikada Serdar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortada arka direkte bulunan Muric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
37. dakikada Serdar'ın uzaktan sert vuruşunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakem: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, İsmail Şencan xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Titi xx, Veigneu xx, Abdullah Durak xx, Sadiku xx, Pavelka xx, Tunay xx, Adem xx, Koita xx
Yedekler: Kadem, Otigba, Bozhikov, Shala, Eduok, Turgut Doğan, Ahmed
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gençlerbirliği: Hopf x, Ahmet Oğuz xx, Orhan x, Palitsevich x, Uğur Çiftçi xx, Selçuk x (Rantie dk. 20 x), Issah xx, Serdar xx, Khalili x, Aydın x (Matei dk. 20 x), Muric x
Yedekler: Nihat, Ferhat, Scekic, Milinkovic, Ring
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Titi (dk. 5 pen.), Adem (dk. 13), Pavelka (dk. 16) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Adem (Kasımpaşa), Orhan, Uğur (Gençlerbirliği) - İSTANBUL
Spor Toto Süper Lig
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı lacivert-beyazlıların 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.