Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



51. dakikada Rodrigues'in sol kanattan yerden ceza sahasına gönderdiği topla arka direkte buluşan Sabri'nin vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü. Dönen topla yeniden buluşan Sabri meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1



57. dakikada Sneijder'in kullandığı serbest vuruşta defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Sabri'nin şutu az farkla üstten auta çıktı.



66. dakikada Ali Çamdalı'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Skubic'in vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çıktı.



71. dakikada Ali Çamdalı hakeme itirazdan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



76. dakikada Rodrigues'in ceza sahası yayının hemen solundan şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.



86. dakikada Martin Linnes'in sağ taraftan taşıdığı topla sıfıra kadar indikten sonra ceza sahasına ortasında Sabri'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırdı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye



Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx



Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Mehmet Uslu x (Volkan Fındıklı dk. 77 x), Ali Turan x (Hadziahmetovic dk. 69 x), Jagos Vukovic x, Nejc Skubic xx Jens Jonsson x, Ömer Ali x, Ali Çamdalı x, Deni Milosevic x, Dimitar Rangelov x (Fofana dk. 69 x), Riad Bajic x



Yedekler: Kaya Tarakçı, Can Demir, Halil İbrahim, Hora



Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Galatasaray: Fernando Muslera xx, Martin Linnes xx, Hakan Balta xx, Semih Kaya xx, Lionel Carole xx, Selçuk İnan xx, Sabri Sarıoğlu xxx, Nigel de Jong xx, Josue xx (Rodrigues dk. 46 xx), Wesley Sneijder xx (Ahmet Çalık dk. 90 ?), Eren Derdiyok x (Podolski dk. 83 ?)



Yedekler: Batuhan, Berk İsmail, Kerem Çalışkan, Birhan Vatansever



Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink



Kırmızı kart: Ali Çamdalı (dk. 71) (Konyaspor)



Sarı kartlar: Ali Turan, Fofana (Konyaspor), Sneijder (Galatasaray) - KONYA