Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 5-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



61. dakikada Umut Bulut'un ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.



63. dakikada Yalçın'ın ara pasında topla buluşan Visca'nın kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muammer'in solundan ağlarla buluştu. 3-0



69. dakikada Uğur'un sağ kanattan yaptığı ortada karambolde kalan topa Visca vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muammer'e çarpıp oyun alanına geri döndü.



81. dakikada Visca'nın sağ kanattan yaptığı yerden ortada Stavenivic ters vuruşla topu kendi filelerine yolladı. 4-0



88. dakikada Mahmut'un sağ kanattan ceza yayı üzerine doğru gönderdiği ara pasını kontrol edip vuran Cengiz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-0



Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Erdinç Sezertam xx



Medipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur xx, Epureanu xx, Yalçın xx, Eren xx, Mahmut xx, Emre xx (Holmen dk. 80 x), Visca xx, Mossoro xx (İrfan Can dk. 65 x), Cengiz xx, Mehmet xx (Mustafa dk. 65 x)



Yedekler: Ufuk, Bekir, Alparslan, Holmen, Napoleoni



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Kayserispor: Muammer xx, Stevanovic xx, Levent xx, Anıl xx, Ufuk xx, Kubilay xx, Murat xx, Furkan xx (Erdem dk. 80 x), Umut xx, Mert Ilıman xx (Mert Özyıldırım dk. 46 x), Umut xx



Yedekler: Ahamada, Kerim Can



Teknik Direktör: Sergen Yalçın



Goller: Mehmet Batdal (dk. 24), Emre (dk. 26 pen.), Visca (dk. 63), Stevanovic (dk. 81 k.k.), Cengiz (dk. 88) (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Umut (Kayserispor) İrfan Can (Medipo Başakşehir) - İSTANBUL