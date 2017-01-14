Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada Mossoro'nun pasında altıpas içinde topla buluşan Mehmet Batdal'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti 1-0
25. dakikada Mehmet Batdal'ın ceza sahası içine gönderdiği topu Ufuk Budak elle müdahalede bulununca karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi.
26. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 2-0
38. dakikada Visca'nın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Mehmet Batdal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muammer'de kaldı.
44. dakikada Murat Dururer'in ceza sahası dışı sol çaprazından verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Furkan'ın vuruşunda kaleci Volkan'dan dönen topu Mahmut kornere gönderdi.
Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Erdinç Sezertam xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur xx, Epureanu xx, Yalçın xx, Eren xx, Mahmut xx, Emre xx, Visca xx, Mossoro xx, Cengiz xx, Mehmet xx
Yedekler: Ufuk, Bekir, Alparslan, İrfan Can, Holmen, Mustafa, Napoleoni
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kayserispor: Muammer xx, Stevanovic xx, Levent xx, Anıl xx, Ufuk xx, Kubilay xx, Murat xx, Furkan xx, Umut xx, Mert xx, Umut xx
Yedekler: Ahamada, Mert, Erdem, Kerim Can
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Mehmet Batdal (dk. 24), Emre (dk. 26 pen.) (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Umut (Kayserispor) - İSTANBUL
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.