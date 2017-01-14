Spor Toto Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada rakip kale önünde Vogner Love ile duvar pası yapan Emre'nin sert şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

61. dakikada Marwane Saadane'nin ara pasında topla buluşan Leonard Kweuke, kaleci Haydar'ı da geçerek topu ağlara gönderdi. 0-3

71. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Vagner Love, ceza alanı dışından şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-3

76. dakikada Alanyaspor'da rakibine tekme atan Daniel Candeias kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90. dakikada ceza sahası sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Mehmet Akyüz'den seken topu arka direkte Glynor Plet kafa ile filelerle buluşturdu. 2-3

Stat: Bahçeşehir Okulları Arena

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Kerem Ersoy xx, Süleyman Özay xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Mamadou Fofana xx, Carlos Badias xx, Kenneth Josiah Omeruo xxx, Berkan xx, Taha xx (Vagner Love dk. 40 x), Aissati xx (Landel dk. 66 xx), Daniel Joao Santos xx, Emre Akbaba xx, Guerrier xx (Efecan dk. 66 x), Orvil Plet xx

Yedekler: Zlamal, Birol, Emre Nefiz, Ayite

Teknik Direktör: Hüseyin Kaplar

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Özgür Çek xx, Ümit xx, Oboabona xx, Mehmet Akyüz xx, Al-Quraishi xx, Jakob Janster xx, Marwane Saadane xx, Recep Niyaz xx (Petrucci dk. 73 x), Patryk Tuszynski xx (Ahmet İlhan dk. 13 x), Kweuke xxx (Oğulcan dk. 89 ?)

Yedekler: Muhammed, Matic Fink, Ali Faez Atiyah, Robin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Kweuke (dk. 2), Al-Qurais (dk. 34), Kweuke (dk. 6) (Çaykur Rizespor), Vagner Love (dk. 73), Orvil Plet (dk. 90) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Candeias (dk. 76) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Omeruo (Aytemiz Alanyaspor), Gökhan (Çaykur Rizespor) - ANTALYA

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