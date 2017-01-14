Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Karadeniz ekibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Özgür Çek'in sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Kweuke'nin kafa vuruşunda top kaleci Haydar'a çarparak filelerle buluştu. 0-1
33. dakikada Omeruo'nun sağ kanattan ceza sahası dışına doğru ortasında Guerrier'in rövaşata vuruşunda top auta çıktı.
34. dakikada sağ kanattan Ahmet İlhan'ın ortasında Ismael Dawood, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. 0-2
Stat: Bahçeşehir Okulları Arena
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Kerem Ersoy xx, Süleyman Özay xx
Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Mamadou Fofana xx, Carlos Badias xx, Kenneth Josiah Omeruo xxx, Berkan xx, Taha xx (Vagner Love dk. 40 x), Aissati xx, Daniel Joao Santos xx, Emre Akbaba xx, Guerrier xx, Orvil Plet xx
Yedekler: Zlamal, Landel, Birol, Emre Nefiz, Efecan, Ayite
Teknik Direktör: Hüseyin Kaplar
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Özgür Çek xx, Ümit xx, Oboabona xx, Mehmet Akyüz xx, Dhurgham İsmael Dawood Al-Quraishi xx, Jakob Janster xx, Marwane Saadane xx, Recep Niyaz xx, Patryk Tuszynski xx (Ahmet İlhan dk. 13 x), Kweuke xxx
Yedekler: Muhammed, Oğulcan, Petrucci, Matic Fink, Ali Faez Atiyah, Robin
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Kweuke (dk. 2), Dawood Al-Qurais (dk. 43) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Omeruo (Aytemiz Alanyaspor) - ANTALYA
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor’u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Karadeniz ekibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.