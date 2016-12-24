Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



51. dakikada Cem Özdemir'in yerden ortasında altı pasın içinde Magaye'nin vuruşunda meşin yuvarlık ağlara gitti. 1-1



60. dakikada Attamah'ın uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı.



70. dakikada Visca'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top üst auta çıktı.



88. dakika Digao'nun ceza sahası dışından yerden sert şutunda Volkan Babacan uzanarak topun hakimi oldu.



90. dakika Magaye çalımlarla ceza alanına girerek topu Emre ile buluşturdu. Emre'nin şutunda kaleci Volkan kalesinden çıkarak tehlikeyi uzaklaştırdı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim



Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Erhan Akbulut xx



Adanaspor: Hayrullah xx, Ramos xx, Ahmet Dereli xx (Uğur dk. 66 x), Magaye xx (Edgar dk. 90+3 ?), Digao xx, Cem xx (Samican dk. 86 x), Renan da Silva xxx, Renan Diniz xx, Didi xx, Koman xx, Bekir xx



Yedekler: İrfan, Ahmet Bahçıvan, Burak, Ömer, Edgar



Teknik Direktör: Serhat Galimane



Medipol Başakşehir: Volkan xxx, Uğur x (Stefano dk. 83 x), Emre xx, Epureanu xx, Visca xx, Mossoro xx, Mehmet x (Mustafa dk. 64 x), Eren xx, Bekir xx, Attamah xx, Cengiz xx (Doka dk. 58 x)



Yedekler: Ufuk, Ferhat, Holmen



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Goller: Attamah (dk. 42) (Medipol Başakşehir), Magaye (dk. 51) (Adanaspor)



Sarı kartlar: Epureanu, Emre (Medipol Başakşehir) Renan Diniz, İrfancan (Adanaspor) - ADANA