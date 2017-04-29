Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde erteleme

Darüşşafaka Doğuş ve Fenerbahçe'nin ileri bir tarihe ertelendi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde erteleme

Buna göre 30 Nisan Pazar günü oynanması planlanan Anadolu EfesFenerbahçe maçı, ileri bir tarihe ertelendi. Açıklanan maçların programı şöyle:

Yarın
18.00 Anadolu EfesFenerbahçe (28. hafta) erteleme...
3 Mayıs Çarşamba
19.00 Treabzonspor Medical Park – Fenerbahçe (27. hafta)
21.00 Darüşşafaka Doğuş – Galatasray Odeabank (28. hafta)
4 Mayıs Perşembe
19.00 Uşak Universitesi Muratbey UşakBanvit (28. hafta)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Spor Toto Süper Lig, Sarı Lacivertliler, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Fenerbaheçe, Fener Bahçe, Fenerbahçe, Spor Toto, Süper Lig, Odea Bank
sponsored ads