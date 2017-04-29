Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde erteleme
Darüşşafaka Doğuş ve Fenerbahçe'nin ileri bir tarihe ertelendi.
Buna göre 30 Nisan Pazar günü oynanması planlanan Anadolu Efes – Fenerbahçe maçı, ileri bir tarihe ertelendi. Açıklanan maçların programı şöyle:
Yarın
18.00 Anadolu Efes – Fenerbahçe (28. hafta) erteleme...
3 Mayıs Çarşamba
19.00 Treabzonspor Medical Park – Fenerbahçe (27. hafta)
21.00 Darüşşafaka Doğuş – Galatasray Odeabank (28. hafta)
4 Mayıs Perşembe
19.00 Uşak Universitesi Muratbey Uşak – Banvit (28. hafta)
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