Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde erteleme

Buna göre 30 Nisan Pazar günü oynanması planlanan Anadolu Efes – Fenerbahçe maçı, ileri bir tarihe ertelendi. Açıklanan maçların programı şöyle:

Yarın

18.00 Anadolu Efes – Fenerbahçe (28. hafta) erteleme...

3 Mayıs Çarşamba

19.00 Treabzonspor Medical Park – Fenerbahçe (27. hafta)

21.00 Darüşşafaka Doğuş – Galatasray Odeabank (28. hafta)

4 Mayıs Perşembe

19.00 Uşak Universitesi Muratbey Uşak – Banvit (28. hafta)