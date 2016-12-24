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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12.hafta Maçları Başladı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12.hafta Maçları Başladı

DHA - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta, mücadeleri başladı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12.hafta Maçları Başladı

İSTANBUL-DHA - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta, mücadeleri başladı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol: 67-60

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Best Balıkesir: 80-75

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Banvit: 76-99

Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece: 100-72

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