İSTANBUL-DHA - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta, mücadeleri başladı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol: 67-60
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Best Balıkesir: 80-75
Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Banvit: 76-99
Yeşilgiresun Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece: 100-72
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12.hafta Maçları Başladı
DHA - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta, mücadeleri başladı.
İSTANBUL-DHA - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta, mücadeleri başladı.
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