Salon: Ankara



Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Sinan İşgüder, İbrahim Altıntaş



Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Thomas 5, Yesukan Onar 3, Hummer 17, Morrison 33, Galloway 18, Taylan Süerkip 3



Gaziantep Basketbol: Denmon 9, Cherry 12, Haislip 17, Jefferson 19, Rautins 17, Balazic 7, Ruzic 6, Alper Özcan 2, Altan Erol, Erden Eryüz



1. Periyot: 22-25



Devre: 41-43



3. Periyot: 61-61



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol, deplasmanda Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 89-79 yendi.



Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada etkili giren Gaziantep Basketbol, Haislip ve Jefferson'ın sayılarıyla 5. dakikada 6 sayılık (9-15) farka ulaştı. Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, Morrison'ın skorer oyunuyla farkı biraz olsun azaltsa da periyot 25-22 konuk ekip lehine sonuçlandı.



Başkent ekibi, 2. çeyreğe Galloway'in dış atışlardan bulduğu sayılarla başlarken, Gaziantep Basketbol, Ruzic, Rautins ve Balazic'in basketleriyle üstünlüğünü sürdürerek, 15. dakikayı 37-28 önde geçti. Rakibinin yaptığı top kayıplarını Morrison'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle değerlendiren ev sahibi ekip, farkı azaltsa da Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 43-41 üstün gitti.



Üçüncü periyotta rakibinin yaptığı yanlış şut seçimlerini hızlı hücumlarla sonlandıran Gaziantep Basketbol, Jefferson ve Haislip'in basketleriyle 24. dakikaya 7 sayı farkla önde girdi: 48-55. Bu dakikadan sonra savunmasını sertleştiren başkent temsilcisi, hücumda da Hummer, Morrison ve Taylan Süerkip ile etkili olarak 13-4'lük seri buldu ve 29. dakikada ilk kez öne geçti: 61-59. Çeyrek 61-61 eşitlikle sona erdi.



Büyük çekişmenin yaşandığı ve skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği son çeyreğin ilk bölümünde Morrison ile sayılar bulan rakibine Rautins ile karşılık veren Gaziantep Basketbol, 35. dakikayı 72-69 önde geçti. Rautins-Haislip ikilisinin sorumluluk almasıyla kontrolü eline geçiren konuk takım, Jefferson'ın boyalı alandan bulduğu sayılarla son iki dakikasına 84-75 önde girdiği karşılaşmadan 89-79 galip ayrıldı.