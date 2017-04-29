Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Salon: CebeciHakemler: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünalİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 17, Uğur Dokuyan 16, McCauley 3, Deniz Kılıçlı 1, Gagic 9, Calloway 10, Markota 14, Klobucar 7, Erbil Eroğlu 2, Metecan Birsen, Ayberk OlmazTOFAŞ: Barış Ermiş 14, Micic 25,...
Salon: Cebeci
Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 17, Uğur Dokuyan 16, McCauley 3, Deniz Kılıçlı 1, Gagic 9, Calloway 10, Markota 14, Klobucar 7, Erbil Eroğlu 2, Metecan Birsen, Ayberk Olmaz
TOFAŞ: Barış Ermiş 14, Micic 25, Mejia 21, Ivanov 2, Kaya Peker 4, Palacios 6, Caner Topaloğlu 3, Copeland 2, Yiğit Arslan 3
1. Periyot: 20-22
Devre: 39-37
3. Periyot: 63-60
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında TOFAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Micic'in başarılı oyunuyla 80-79 mağlup etti.
Bu sonuçla ligdeki 13. galibiyetine ulaşan TOFAŞ, play-off iddiasını sürdürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 17. yenilgisini aldı.
Karşılaşmanın ilk periyodunda çekişme yaşandı ve TOFAŞ, Micic'in basketleriyle bu çeyreği 22-20 önde geçti.
Markota ve Gagic ile etkili olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk yarı sonunda skoru 39-37 lehine çevirdi.
Uğur Dokuyan ile etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, 3. periyot sonunda 63-60 üstünlük sağladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 37. dakikada Armand'ın basketiyle farkı 10 sayıya (76-66) çıkardı. Kalan sürede iyi savunma yapan ve hücum ribautlarında etkili olan TOFAŞ, Micic'in faul atışlardan bulduğu sayılarla maçın bitimine 16 saniye kala farkı bire indirdi: 78-77. Ev sahibi ekip, kazandığı faul atışlarında Markota ile birini sayıya çevirerek durumu 79-77'ye getirdi. TOFAŞ, bitime 4 saniye kala Micic ile üç sayılık basket bularak skoru 80-79 lehine çevirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, son hücumdan yararlanamayınca TOFAŞ, karşılaşmayı 80-79 kazandı.