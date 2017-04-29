Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Akatlar Arena’da karşılaştığı Trabzonspor Medical Park’ı 92-62’lik skorla mağlup etti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Akatlar Arena'da karşılaştığı Trabzonspor Medical Park'ı 92-62'lik skorla mağlup etti.

Salon: Akatlar Arena

Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Halil Baldemir xx, Semih Vural xx

Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler xx 6, Clark xxx 14, Şafak Edge x, Erkan Veyseloğlu xx 4, Stimac xx 9, Thompson xx 13, Roll xx 13, Sertaç xx 8, Dj Strawberry xx 10, Kenan Sipahi xx 5, Weems xx 7, Doğan xx 3

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Trabzonspor Medical Park: Ozan xx, Erol Can xx 2, Dusan xx 2, Mustafa xx, Hardy xxx 17, Wright xx 9, Moody xx 6, Lee xx, Kadji xxx 19, Green xx 6, Kaan xx, Cardenas xx 2, Özgür xx

Başantrenör: Sergey Bazarevich

1. periyot: 30-14 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre: 47-32 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. periyot: 70-44 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) - İSTANBUL

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