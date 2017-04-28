Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne 28. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne 28. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın:
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Cebeci)
14.00 Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor Medical Park (Beşiktaş Akatlar Arena)
16.00 Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)
16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Gaziantep Basketbol (Ankara)
17.30 Yeşilgiresun Belediyespor-Best Balıkesir (Giresun 19 Eylül)
Ligde Darüşşafaka Doğuş-Galatasaray ve Anadolu Efes-Fenerbahçe, karşılaşmalarının tarihleri, Darüşşafaka Doğuş ve Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi play-off serisinde oynayacakları müsabakaların sonucuna göre belirlenecek.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta oynanması gereken Muratbey Uşak-Banvit maçı, Banvit'in FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.