Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Salon: Yeni BalıkesirHakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Kaan BüyükçilBest Balıkesir: Kelly 17, James 20, Nichols 6, Ahmet Ali Erdoğan, Ofoegbu 19, Melih Yıldız 2, Dorsey 3, Ümit Sonkol 6, Pastal 4İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 12, Calloway 18, Deniz Kılıçlı 14, Uğur Dokuyan...
Salon: Yeni Balıkesir
Hakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Kaan Büyükçil
Best Balıkesir: Kelly 17, James 20, Nichols 6, Ahmet Ali Erdoğan, Ofoegbu 19, Melih Yıldız 2, Dorsey 3, Ümit Sonkol 6, Pastal 4
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 12, Calloway 18, Deniz Kılıçlı 14, Uğur Dokuyan 5, Maccauley 8, Erbil Eroğlu, Metecan James Birsen, Gagic 6, Markota 8, Klobucar 13
1. Periyot: 15-26
Devre: 32-51
3. Periyot: 54-67
Beş faulle çıkan: 34.38 Gagic (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Best Balıkesir'i 84-77 yendi.
Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ligde 11. galibiyetini elde ederken, Best Balıkesir ise 21. kez mağlup oldu.
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