Salon: Kara Ali Acar



Hakemler: İsmail Aydın, Serhat Büker, Önder Yılmaz





Banvit: Doğukan Sönmez 2, Muric 12, Kulig 4, Hasan Emir Gökalp 15, Orelik 18, Erkin Şenel 16, Metehan Akyel, Merthan Mutlu, Vidmar 9, Chappell 8, Furkan Korkmaz 8, Theodore 5





Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Thomas 8, Sakut Taylan Süerkip 4, Atilla Dağdelen, Uğur Hortum 4, Yesukan Onar 8, İsmail Yiğit Yüceer 5, Yiğit Baran Sarıkaya 4, Hummer 18, Morrison 20, Yiğit Aydın





1. Periyot: 30-24





Devre: 55-40





3. Periyot: 75-52





Diskalifiye: 15.07 Thomas (Halk Enerji TED Ankara Kolejliler)



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Banvit, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 97-71 yendi.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 3. dakikası Banvit'in üstünlüğüyle geçildi. Ev sahibi ekip, Orelik'in dış atışlardan kazandırdığı basketlerle 5. dakikayı 9 sayı farkla 18-9 önde geçti. Oyunda denge kuran konuk ekip; Morrison, Yesukan Onar ve Hummer ile etkili olarak 7. dakikada farkı 6 sayıya düşürdü: 20-14. Periyodun sonunda Hummer ve Thomas ile pota altında etkili olan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'e Furkan Korkmaz ve Kulig'in sayılarıyla karşılık veren Banvit, ilk periyodu 30-24 üstün tamamladı.



Maçın 2. çeyreğine hızlı başlayan Banvit, 15. dakikayı Erkin Şenel ve Vidmar'ın sayılarıyla 40-33 önde geçti. Farkı açan ev sahibi takım, soyunma odasına 15 sayılık farkla 55-40 üstün gitti.



Etkili oyununu ve sert savunmasını 3. periyotta da sürdüren Banvit, 28. dakikayı Muric'in sayılarıyla 73-48 önde geçti. Rakibine fazla sayı imkanı vermeyen turuncu-yeşilli ekip, son çeyreğe 23 sayı farkla 75-52 üstün girdi.



Son periyotta İsmail Yiğit Yüceer, Morrison ve Yiğit Baran Sarıkaya'nın sayılarıyla farkı azaltmaya çalışan konuk takıma Hasan Emir Gökalp, Doğukan Sönmez ikilisinin sayılarıyla cevap veren Banvit, üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 97-71 kazandı.



Banvit'te Orelik 18, Erkin Şenel 16, Hasan Emir Gökalp 15 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Halk Enerji TED Ankara Koejlier de ise Morrison 20, Hummer 18 sayı kaydetti.