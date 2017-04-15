Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Salon: CebeciHakemler: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Serhat Bükerİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 17, Uğur Dokuyan 5, McCauley 13, Calloway 13, Deniz Kılıçlı 8, Klobucar 5, Metecan Birsen, Gagic 11, Markota 14, Erbil EroğluDemir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 12, Hayes 15, Eldridge 16, Caloiaro...
Salon: Cebeci
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Serhat Büker
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 17, Uğur Dokuyan 5, McCauley 13, Calloway 13, Deniz Kılıçlı 8, Klobucar 5, Metecan Birsen, Gagic 11, Markota 14, Erbil Eroğlu
Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 12, Hayes 15, Eldridge 16, Caloiaro 10, Stipanovic 4, Buckner 7, Ceyhun Altay 1, Burak Can Yıldızlı 4, Tayfun Erülkü 10
1. Periyot: 20-15
Devre: 45-30
3. Periyot: 65-59
5 faulle çıkan: 38.53 Stipanovic (Demir İnşaat Büyükçekmece)
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 86-79 yendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla 10. galibiyetine ulaştı. Demir İnşaat Büyükçekmece ise 18. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, oyunu baştan sona üstün götürdü. Armand'ın üç sayılık basketiyle 18. dakika içinde 10 sayılık fark (20-10) yakalayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Caloiaro'nun üç sayılık basketine rağmen ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Deniz Kılıçlı'nın pota altından basketiyle ilk yarı sonunda 15 sayılık fark (45-30) yakaladı.
Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, Buckner'in basketiyle 3. periyodun sonunda farkı 6 sayıya kadar indirdi: 65-59. Son periyotta hata yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 86-79 kazandı.