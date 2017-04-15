Salon: Giresun 19 Eylül



Hakemler: Zafer Yılmaz, Semih Vural, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu



Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 19, Ledo 25, Enes Berkay Taşkıran, Emircan Koşut 2, Metin Türen 3, Doğuş Özdemiroğlu 11, Gill 10, Ivanov 16



Galatasaray Odeabank: McCollum 22, Micov 8, Tyus 9, Schilb 13, Ege Arar, Daye 9, Sinan Güler 12, Diebler 5, Göksenin Köksal 11



1. Periyot: 22-28



Devre: 51-50



3. Periyot: 67-70



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray Odeabank deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor'u 89-86 yendi.



Karşılaşmaya üç sayılık atışla önde başlayan Galatasaray Odeabank karşısında Yeşilgiresun Belediyespor, 5. dakikada Ledo'nun sayısıyla öne geçti: 13-09. Bu dakikadan sonra konuk ekip üst üste üç sayılık atışlar bularak periyodu 28-22 önde bitirdi.



İkinci çeyrekte Yeşilgiresun Belediyespor 17. dakikada Ledo ile eşitliği yakaladı (41-41) ve Ivanov'un sayılarıyla öne geçti: 49-48. Galatasaray Odeabank'ın üstünlüğü tekrar yakalama çabaları sonuçsuz kalınca ev sahibi takım devreye 51-50 önde girdi.



Üçüncü çeyreğinden başında Galatasaray Odeabank Daye'nin üç sayılık atışıyla üstünlüğü ele aldı. Konuk ekip, bu periyodu Yeşilgiresun Belediyespor karşısında 67-70 önde kapattı.



Karşılaşmanın son çeyreğinde Yeşilgiresun Belediyespor 33. dakikada Ledo'nun basketiyle (75-73) öne geçti. Konuk ekip 37. dakikada McCollum'un sayısıyla tekrar üstünlüğü yakaladı: 81-78. Galatasaray Odeabank maçtan 86-89 galip ayrıldı.



Maçın en skorer oyuncusu 25 sayıyla Yeşilgiresun Belediyespor'dan Ledo olurken, Galatasaray Odeabank oyuncusu McCollum ise 22 sayı üretti.