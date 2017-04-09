Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Salon: Abdi İpekçiHakemler: Ali Serkan Emlek, Halil Baldemir, Ahmet TatlıcıGalatasaray Odeabank: McCollum 11, Göksenin Köksal 14, Micov 6, Daye 4, Pleiss 9, Sinan Güler 6, Tyus 4, Schilb 9, Ege Arar, Emir Preldzic 3, Can Korkmaz 3, Orhan Hacıyeva 5İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand...
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı
Galatasaray Odeabank: McCollum 11, Göksenin Köksal 14, Micov 6, Daye 4, Pleiss 9, Sinan Güler 6, Tyus 4, Schilb 9, Ege Arar, Emir Preldzic 3, Can Korkmaz 3, Orhan Hacıyeva 5
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 2, Klobucar 7, Metecan Birsen 18, McCauley 2, Gagic 8, Calloway 19, Markota 4, Deniz Kılıçlı 2, Uğur Dokuyan, Ayberk Olmaz 3, Mert Çevik 2
1. Periyot: 23-11
Devre: 42-33
3. Periyot: 60-42
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Odeabank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 74-67 mağlup etti.
Galatasaray Odeabank ligde 15. galibiyetini alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 16. kez yenildi.
Karşılaşmaya Pleiss, Göksenin Köksal ve Micov ile etkili başlayan Galatasaray Odeabank, 4. dakikayı 9-2 üstün geçti. Konuk ekip, Gagic ile isabetler bulsa da, McCollum'un kaydettiği basketle farkı çift hanelere çıkaran sarı-kırmızılılar, çeyreği 23-11 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci periyoduna da iyi başlayan ev sahibi ekip, Schilb'in üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketle 14. dakikada farkı 18 sayıya (32-14) taşıdı. Kalan bölümde konuk ekip Metecan Birsen ile etkili olurken, Galatasaray Odeabank rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyerek devre arasına 42-33 üstün gitti.
Üçüncü periyotta, Pleiss'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle rakibine 51-36 üstünlük kuran Galatasaray Odeabank, Göksenin Köksal'ın etkili oyunuyla final periyoduna da 60-42 önde girdi.
Son çeyrekte İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Calloway ile farkı eritse de etkili mücadelesini sürdüren Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 74-67 galip ayrıldı.
Öte yandan, iki takım da karşılaşmaya Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankartla çıktı.