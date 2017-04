Salon: Yeni Balıkesir



Hakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Ersan Ergüler, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu



Best Balıkesir: Kelly 29, James 15, Nichols 15, Andrews 10, Dorsey 2, Ofoegbu 9, Ümit Sonkol, Mertcan Solkol 2, Ahmet Ali Erdoğan 2, Pastal 2



Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Thomas 10, Sakut Taylan Süerkip 3, Hummer 25, Morrison 17, Galloway 7, Yesukan Onar 6, Uğur Hortum 2, Atilla Dağdelen 2, İsmail Yigit Yüceer 1



1. Periyot: 25-15



Devre: 40-37



3. Periyot: 63-53



Beş faulle çıkanlar: 35.23 Thomas, 37.50 Sakut Taylan Süerkip (Halk Enerji TED Ankara Kolejliler)



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Best Balıkesir, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 86-73 yendi.



Maçta birinci periyotta yavaş yavaş oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip, ilk molaya 13-6 önde girerken, çeyreği de 25-15 üstün kapattı.



Best Balıkesir ikinci çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümünde sadece 2 sayı bulurken, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler 14. dakikada Uğur Hortum'un sayılarıyla farkı 1'e indirdi: 27-26. Konuk takım, devreye 3 dakika kala Thomas'ın üçlüğü ile oyuna denge getirdi: 33-33. Kalan süreyi daha iyi değerlendiren Best Balıkesir, ilk yarıyı 40-37 önde tamamladı.



Üçüncü periyotta Nichols, Ofoegbu ve Kelly ile sayılar bulan Best Balıkesir'e, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler Hummer, Thomas ve Galloway ile karşılık verdi. Son bölümde hücumlarda daha iyi olan ev sahibi ekip, 4. çeyreğe 63-53 önde girdi.



Son periyotta etkili oyununu sürdüren Balıkesir ekibi, sahadan 86-73 galip ayrıldı.