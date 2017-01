Salon: Banvit Kara Ali Acar



Hakemler: Emin Moğulkoç, Halil Baldemir, Halit Can Cihan



Banvit: Muric, Kulig 11, Tolga Geçim 8, Hasan Emir Gökalp, Orelik 23, Metehan Akyel, Merthan Mutlu 1, Vidmar 2, Chappell 13, Furkan Korkmaz 9, Theodore 24



Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 12, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran 2, Emircan Koşut 3, Okben Ulubay 10, Doğuş Özdemiroğlu 7, Murry 9, Gill 16, Efe Beşok 1, Ivanov 11



1. Periyot: 24-17



Devre: 37-37



3. Periyot: 67-49



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Banvit, sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 91-71 mağlup etti.



Karşılaşmaya iyi başlayan Yeşilgiresun Belediyespor, 4. dakikayı Gill'in sayılarıyla 4-3 önde geçti. Kulig, Theodore ve Tolga Geçim ile basketler bulan ve skoru lehine çeviren Banvit, 6. dakikada farkı 5 sayıya (13-8) çıkardı. Dış atışlarda isabet sağlayan Tolga Geçim, pota altında da etkili olunca ev sahibi ekip, 8. dakikayı 20-12 önde geçti. Periyot sonunda Kulig de skora katkı yapınca ilk çeyrek, Banvit'in 24-17 üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci periyot, karşılıklı basketlerle başladı. İlerleyen dakikalarda Banvit'in yaptığı top kayıplarını hücumda Doğuş Özdemiroğlu ile sayıya çeviren Yeşilgiresun Belediyespor, 14. dakikada farkı 5'e (28-23) indirdi. Merthan Mutlu, Chappell ve Orelik ile sayılar bulan Banvit, 17. dakikada skoru 34-28'e getirdi. İlk yarının sonlarına doğru Armstead ve Okben Ulubay ile etkili olan Yeşilgiresun Belediyespor, eşitliği sağladı ve iki takım soyunma odasına 37-37'lik skorla gitti.



Turuncu-yeşilli ekip ikinci yarıya iyi başladı. Bulduğu basketlerle yeniden öne geçen Banvit, 23. dakikada skoru 45-39'a getirdi. Theodore'un skorer oyunuyla 26. dakikada farkı çift hanelere (56-43) çıkaran ev sahibi ekip, son çeyreğe 67-49 önde girdi.



Etkili oyununu son periyotta da sürdüren ve farkı daha da açan Banvit, karşılaşmadan 91-71 galip ayrıldı.



Banvit'te Theodore, 24 sayıyla maçının en skorer ismi oldu ve takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.