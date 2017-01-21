Salon: Ülker Sports Arena



Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Serhat Büker



Fenerbahçe: Sloukas 14, Melih Mahmutoğlu 16, Datome 2, Barış Hersek 2, Vesely 9, Antic 12, Ahmet Düverioğlu 10, Ali Muhammed, Bogdanovic 6, Nunnally, Berk Uğurlu 9, Egehan Arna 9



Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Galloway 5, Shorter 22, Hummer 9, Morrison 19, Thomas 19, Taylan Süerkip, Yesukan Onar 2, Uğur Hortum



1. Periyot: 24-18



Devre: 44-29



3. Periyot: 60-47



Beş faulle çıkanlar: 35.36 Galloway (Halk Enerji TED Ankara Kolejliler), 38.03 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe)



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 89-76 yendi.



Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 13. galibiyetini elde etti. Halk Enerji TED Ankara Kolejliler ise galibiyet hasretine son veremedi.



Fenerbahçe, karşılaşmaya Vesely'nin smaç basketleriyle başladı. Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, boyalı alandan bulduğu sayılarla rakibine karşılık verdi ve ilk molaya 8-8 eşitlikle girildi. Mola dönüşü Melih Mahmutoğlu ve Sloukas'ın isabetli atışlarıyla skorda yeniden üstünlüğü yakalayan sarı-lacivertliler, Sloukas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden art arda bulduğu basketlerle ilk çeyreği 24-18 önde tamamladı.



İkinci periyodun ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlanırken, Antic ve Bogdanovic'in isabetli dış atışlarıyla Fenerbahçe, 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 30-18. Aynı oyuncuların üç sayılık basketleriyle rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 44-29 üstün gitti.



Maçın ikinci yarısına Galloway ve Morrison'ın isabetli dış atışlarıyla başlayan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, 23. dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 46-35. Bu bölümden sonra Ahmet Düverioğlu ve Egehan Arna'nın basketleriyle çift haneli farkı koruyan Fenerbahçe, son çeyreğe 60-47 önde girdi.



Mücadelenin son periyoduna Thomas ve Hummer'ın isabetli atışlarıyla başlayan konuk ekip, 32. dakikada farkı 9 sayıya indirdi: 60-51. Melih Mahmutoğlu ve Berk Uğurlu'nun üst üste kaydettiği basketlerle skoru yeniden çift hanelere çıkaran Fenerbahçe, sahadan 89-76 galip ayrıldı.



Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu 16, Antic ve Sloukas da 12'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı. Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'de ise Shorter, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.