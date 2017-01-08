Salon: Beşiktaş Akatlar Arena



Hakemler: Ahmet Erşan Ergüler, Ozan Çakar, Ali Şakacı



Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 5, Muratcan Güler 2, Roll 12, Clark 10, Stimac 18, Strawberry 15, Weems 7, Sertaç Şanlı 2, Şafak Edge 3, Erkan Veyseloğlu 2



Fenerbahçe: Ali Muhammed 11, Bogdanovic 19, Datome 10, Udoh 9, Vesely 8, Nunnally 15, Sloukas 7, Barış Hersek, Ahmet Düverioğlu



1. Periyot: 21-21



Devre: 45-39



3. Periyot: 63-60



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-76 yendi.



Fenerbahçe bu sonuçla üst üste 5. maçını kazandığı ligde 12. galibiyetine ulaşırken, Beşiktaş Sompo Japan ise 3. kez mağlup oldu.



Müsabakaya pota altında Clark ile bulduğu basketlerle başlayan Beşiktaş Sompo Japan'a, Udoh, Vesely ve Bogdanovic ile karşılık veren Fenerbahçe 5. dakikayı 11-9 üstün geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden maçta ilk periyot 21-21 berabere tamamlandı.



İkinci periyodun ilk bölümünde Fenerbahçe, Nunnally ile etkili olurken, tempoyu arttırmaya çalışan Beşiktaş Sompo Japan, Strawberry ve Weems ile bulduğu basketlerle 15. dakikada skoru 34-29 yaptı. Rakibine 8-0'lık seriyle cevap veren Fenerbahçe, 17. dakikaya girilirken 37-34 öne geçti. Daha sonra savunmasını sertleştirerek, periyodun kalan bölümünde rakibine sadece 2 sayı şansı tanıyan Beşiktaş Sompo Japan, Stimac öncülüğünde 11 sayı buldu ve soyunma odasına 45-39 önde gitti.



Etkili mücadelesini karşılaşmanın ikinci yarısına da taşıyan Beşiktaş Sompo Japan, Roll ve Strawberry'nin basketleriyle 24. dakikada farkı 12 sayıya (56-44) çıkardı. Ali Muhammed'in üç sayılık basketiyle toparlanan Fenerbahçe, Bogdanovic, Udoh, Datome ve Sloukas'ın da verdiği katkıyla 14-2'lik seri buldu ve 29. dakikada skoru eşitledi: 58-58. Rakibinin son dakikada yaptığı top kayıplarını değerlendiren Beşiktaş Sompo Japan, son periyoda 63-60 önde girdi.



Son çeyreğe Datome ve Nunnally'nin üç sayı çizgisi gerisinden kaydettiği basketlerle başlayan Fenerbahçe, 32. dakikada 66-63 öne geçti. Daha sonra iki takım da karşılıklı skor bulurken, çekişmeli geçen maçta son dakikaya 74-74 berabere girildi. Fenerbahçe bitime 44 saniye kala Ali Muhammed'in üç sayılık basketiyle 77-74 öne geçerken, Beşiktaş Sompo Japan bitime 21 saniye kala Strawberry'nin basketiyle farkı 1 sayıya (76-77) düşürdü. Daha sonra iki takım da yaptıkları hücumlarda top kayıpları yaparken, Fenerbahçe bitime 5,5 saniye kala Datome'nin serbest atıştan kazandırdığı sayılarla tekrar farkı 3 sayıya (76-79) çıkardı. Beşiktaş Sompo Japan'ın son hücumunda Clark'ın şutu isabetli olmadı ve Fenerbahçe, müsabakadan 79-76 galip ayrıldı.



Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 19 sayıyla Fenerbahçe'den Bogdanovic olurken, sarı-lacivertli ekipte Nunnally 15, Ali Muhammed de 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı.



Beşiktaş Sompo Japan'da ise Stimac'ın 18, Strawberry'nin 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.