Salon: Uşak Üniversitesi



Hakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu



Muratbey Uşak: Auguste 18, Berent Kavaklıoğlu, Berkay Candan 4, Harrison 15, Freimanis 13, Vasiliauskas 16, Hakan Demirel, Ibekwe 2, McKissic 14



Gaziantep Basketbol: Jefferson 23, Denmon 26, Balazic 12, Cherry 13, Rautins 3, Altan Erol 6, Alper Özcan 4, Erden Eryüz



1. Periyot: 24-33



Devre: 41-51



3. Periyot: 61-75





5 faulle çıkan: 38.41 Rautins (Gaziantep Basketbol)





Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Muratbey Uşak'ı 87-82 yendi.



Müsabaka, Muratbey Uşak'tan Freimanis'in 2 sayılık basketiyle başladı. Konuk ekip dışarıdan atışlarla sayı aradı ve 5. dakikayı 15-14 önde geçti. Üstünlüğünü koruyan konuk ekip, ilk periyodu 33-24 önde bitirdi.



İkinci periyodun başında da üstünlüğünü sürdüren Gaziantep Basketbol, karşılaşmanın 12. dakikasında aradaki sayı farkını 12'ye (26-38) çıkardı. Farkı kapatmaya çalışan ev sahibi ekip karşısında 15. dakikayı 42-33 üstün geçen Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 51-41 önde gitti.



Üçüncü çeyreğe ev sahibi ekip etkili başlarken, 25. dakikada farkı 4 sayıya (57-61) indirdi. Buna karşın skordaki üstünlüğünü sürdüren Gaziantep Basketbol, son periyoda 67-61 önde girdi.



Dördüncü periyotta yeniden farkı kapatan Muratbey Uşak, McKissic'in 34. dakikadaki smacıyla skoru 72-72'ye getirdi. Çeyreğin kalan bölümünde rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Gaziantep Basketbol müsabakadan 87-82 galip ayrıldı.



Karşılaşmanını en skorer ismi 26 sayı ile Gaziantep Basketbol'dan Denmon oldu.