Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında ağırladığı Darrüşafaka Doğuş'a 72-87 mağlup oldu. Daçka bu sonuçla ligde 9. galibiyetini elde etti.



Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Yener Yılmaz x, Ahmet Ersan Ergüler x, Önder Yılmaz x



Galatasaray Odeabank: Micov xxx 17, Fitipaldo x, Tyus xx 2, Can xx, Schilb xxx 16, Pleiss xxx 18, Sinan xxx 11, Diebler xx 6, Göksenin xx 2



Başantrenör: Ergin Ataman



Darrüşafaka Doğuş: Wilbekin xx 13, Mehmet x 2, Birkan xxx 13, Semih xxx 10, Wanamaker xxx 15, Moerman xx 13, Anderson xxx 15, Zizic x 4



Başantrenör: David Blatt



1. Periyot: 22-18 (Galatasaray Odeabank lehine)



Devre: 40-38 (Galatasaray Odeabank lehine)



3. Periyot: 56-62 (Darrüşafaka Doğuş lehine)



5 faul alan: Jon Diebler (Galatasaray Odeabank) - İSTANBUL