Salon: Hayri Gür



Hakemler: Murat Biricik, Kaan Büyükçil, Halit Can Cihan



Trabzonspor Medical Park: Green 15, Hardy 16, Gutierrez 18, Wright 19, Kadji 16, Erol Can Çinko, Dusan Cantekin, Moody 6



Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler, Clark 27, Stimac 13, Thompson 11, Roll 14, Şafak Edge, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı 4, Strawberry 5, Kenan Sipahi 1, Weems 16



1. Periyot: 20-28



Devre: 42-41



3. Periyot: 64-60



Normal süre: 82-82



5 faulle çıkanlar: 26.59 Stimac, 39.50 Roll (Beşiktaş Sompo Japan)



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Trabzonspor Medical Park'ı normal süresi 82-82 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 91-90 mağlup etti.



Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Clark'ın arka arkaya basketleriyle 4. dakikada 14-6 üstünlük sağladı. Sadece Gutierrez ve Wright ile sayılar üreten Trabzonspor Medical Park karşısında üstün oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, Stimac'ın da katkısıyla ilk periyodu 28-20 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte daha diri bir savunma ortaya koyarak, rakibinin top kayıplarını Kadji ve Hardy ile değerlendiren Trabzonspor Medical Park, 17. dakika içinde farkı 1 sayıya (34-35) indirdi. Bordo-mavililer, Moody'in basketiyle durumu 36-35 yaparak maçta ilk kez öne geçti. Trabzonspor Medical Park, Wright'ın son anlardaki basketiyle soyunma odasına 42-41 üstün girdi.



İkinci devrenin büyük bölümünde pota altında Green, Wright ve Kadji'yi durduramayan Beşiktaş Sompo Japon karşısında Trabzonspor Medical Park, 27. dakika içinde durumu 58-48 yaparak farkı 10 sayıya çıkardı. Periyotun son bölümünde Clark ve Roll ile sayılar üreten siyah-beyazlılar, farkı 4 sayıya indirdi ve üçüncü çeyrek de Trabzonspor Medical Park'ın 64-60'lık üstünlüğüyle geçildi.



Maçın son periyodunda Trabzonspor Medical Park, Stimac'ın erken 5 faulle oyun dışı kalmasının da etkisiyle Green ile pota altından sayı üretmeye devam ederken Gutierrez'in 3 sayılık basketiyle 35. dakikayı 72-67 önde geçti. Bu dakikadan sonra toparlanarak tekrar oyuna ortak olan Beşiktaş Sompo Japan, Weems'in arka arkaya basketleriyle 38. dakikada skoru 74-74'e getirdi, Thompson'un sayısıyla da 76-74 öne geçti.



Son bölümü büyük çekişme içinde geçen mücadelede Hardy'in ve Green'in sayılarıyla Trabzonspor Medical Park, son 10 saniyeye 82-79 üstünlük girdi. Ancak son 5 saniye kala Weems'in basketiyle siyah-beyazlılar, maçta 82-82 eşitlik sağladı ve karşılaşma bu sonuçla sona erince uzatmaya gidildi.



Uzatma bölümünde Clark ve Sertaç Şanlı ile basketler bulan Beşiktaş Sompo Japan, son 5 saniyeye 91-90 üstün girdi. Bordo-mavililer, maçın son hücumunu değerlendiremeyince konuk takım maçtan aynı skorla galip ayrılmayı başardı.



Beşiktaş Sompo Japan'da Clark 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olarak galibiyette önemli rol oynadı. Trabzonspor Medical Park'ta ise Wright 19 sayı üretti.