Salon: TOFAŞ



Hakemler: Mehmet Keseratar, Halil Baldemir, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu



TOFAŞ: Barış Ermiş 16, Crocker 3, Mejia 17, Copeland 9, Ivanov 16, Yiğit Arslan 4, Kaya Peker 4, Caner Topaloğlu 4, Micic 13



İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 24, Calloway 10, Uğur Dokuyan 2, Markota 22, Varnado, Erbil Eroğlu, Metecan Birsen 7, Deniz Kılıçlı 2, Klobucar 5, Cauley 9



1. Periyot: 23-15



Devre: 43-35



3. Periyot: 56-51



Normal süre: 73-73



Beş faulle çıkanlar: 41.16 Calloway, 43.51 Metecan Birsen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında TOFAŞ, normal süresi 73-73 sona ererek uzatmaya giden maçta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 86-81 yendi.



TOFAŞ, bu skorla ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 8. kez mağlup oldu.



Mücadelenin 5. dakikasını ev sahibi ekip 9-8 önde geçti. Yaptığı sert savunmayla rakibine rahat hücum şansı tanımayan Bursa temsilcisi, Ivanov ve Micic ile boyalı alanda sayı üreterek bulduğu 9-0'lık seriyle 9. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 23-10. Kalan bölümde İstanbul Büyükşehir Belediyespor rakibine 5-0'lık seriyle karşılık verse de TOFAŞ ilk çeyreği 23-15 üstün tamamladı.



İkinci çeyreğin başında Kaya Peker ile skor üreten TOFAŞ, rakibinin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendirdi ve 12. dakikada farkı 14 sayıya (29-15) çıkardı. Armand ve Markota ile basketler bulan konuk takım farkı azaltırken Bursa temsilcisi, soyunma odasına 43-35 önde girdi.



Üçüncü çeyrekte Mejia ve Micic ile sayılar bulan TOFAŞ'a, Armand, Markota ve Calloway ile cevap veren konuk ekip, 29. dakikada skoru 51-51'de eşitledi. Rakibinin öne geçmesine izin vermeyen TOFAŞ, Mejia ve Barış Ermiş ile bulduğu sayılarla final periyoduna 56-51 önde gitti.



Son çeyrek, büyük çekişmeye sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Cauley ve Markota ile bulduğu sayılara TOFAŞ, Barış Ermiş ile karşılık verdi ve 33. dakika 58-58 eşitlikle geçildi. Karşılıklı basketlerle devam eden maçın normal süresi 73-73 tamamlandı.



Uzatma bölümünde Caner Topaloğlu, Micic, Mejia ve Ivanov ile skor üreten TOFAŞ, maçtan 86-81 galibiyetle ayrıldı.



TOFAŞ'ta 17 sayı üreten Mejia galibiyete önemli katkı sağladı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da 24 sayı üreten Armand, maçın en skorer ismi oldu.