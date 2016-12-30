Salon: Karataş Şahinbey



Hakemler: Özlem Yalman, Ozan Çakar, Ali Şakacı



Gaziantep Basketbol: Rautins 11, Emre Özkanlı 2, Altan Erol 5, Alper Özcan 2, Denmon 15, Ruzic 6, Berke Sungur 3, Balazic 11, Cherry 14, Jefferson 24



Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Atilla Dağdelen 2, Sakut Taylan Süerkip, Can Coşkun, Carter 14, Yesukan Onar 8, İsmail Yiğit Yüceer, Shorter 22, Yiğit Baran Sarıkaya 2, Hummer 12, Morrison 9



1. Periyot: 32-22



Devre: 56-36



3. Periyot: 78-53



Beş faulle çıkanlar: 35.19 Sakut Taylan Süerkip (Halk Enerji TED Ankara Kolejliler)



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Gaziantep Basketbol, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 93-69 yendi.



Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 32-22 önde bitirdi. İyi performansını ikinci periyoda da taşıyan Gaziantep Basketbol, devre arasına 20 sayı farkla 56-36 üstün girdi. Mücadelenin üçüncü çeyreğini 78-53 önde geçen Gaziantep temsilcisi, karşılaşmayı 93-69 kazandı.



Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 24 sayıyla Gaziantep Basketbol'dan Jefferson oldu.