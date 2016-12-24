Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Salon: Giresun 19 Eylül



Hakemler: Kaan Büyükçil, Osman Sinan İşgüder, Önder Yılmaz



Yeşilgiresun Belediyespor: Arsmtead 20, Samet Gülek, Enes Berkay Taşkıran 13, Emircan Koşut 11, İnanç Koç, Okben Ulubay 20, Doğuş Özdemiroğlu 7, Murry 16, Tansu Aksoy, Gill 13, Efe Beşok



Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 11, Mutlu Akpınar 5, Burak Can Yıldızlı 4, Stipanovic 6, Tayfun Erülkü, Eldridge 13, Hayes 13, Coloira 12, Ceyhun Altay 6, Seawright 2



1. Periyot: 28-9



Devre: 50-23



3. Periyot: 70-52



5 faulle çıkan: 34.31 Arsmtead (Yeşilgiresun Belediyespor)



Spor Toto Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 28 sayı farkla 100-72 yendi.



Karşılaşmanın ilk üç dakikası içerisinde rakibine sayı şansı vermeyen Yeşilgiresun Belediyespor Okben Ulubay'ın üç sayılık atışları ve Enes Berkay Taşkıran'ın sayılarıyla 10-0 öne geçti. Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında 8. dakikada farkı 22 sayıya (26-4) çıkaran ev sahibi ekip, ilk çeyreği 28-9 önde bitirdi.



İkinci çeyrekte etkili oyunu sürdüren Yeşilgiresun Belediyespor konuk ekip karşısında farkın kapanmasına izin vermedi. Müsabakanın 16. dakikada farkı 24 sayıya (40-16) çıkaran Yeşilgiresun Belediyespor devreye 50-23 önde girdi.



Üçüncü çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ev sahibi takım, sayı üretmekte sıkıntı yaşayan Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında bu periyodu 70-52 önde tamamladı. Karşılaşmanın son çeyreğinde de üstünlüğünü sürdüren Yeşilgiresun Belediyespor karşılaşmadan 100-72 galip ayrıldı.



Mücadelede yirmişer sayı üreten Okben Ulubay ve Arsmtead maçın en skorer oyuncuları oldu. Ev sahibi takımda 16 sayı üreten Murry, galibiyette önemli rol aldı.



Demir İnşaat Büyükçemece'de on üçer sayı üreten Eldridge ve Hayes mağlubiyete engel olamadı.