Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen, İbrahim Altıntaş
Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 5, Muratcan Güler 5, Roll 14, Clark 20, Stimac 14, Weems 2, Sertaç Şanlı 4, Strawberry, Şafak Edge 3, Erkan Veyseloğlu, İlkan Karaman
Gaziantep Basketbol: Cherry 8, Rautins 7, Altan Erol 2, Ruzic 6, Jefferson 21, Denmon 14, Balazic, Alper Özcan 2
1. Periyot: 11-10
Devre: 31-24
3. Periyot: 50-41
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Gaziantep Basketbol'u 67-60 yendi.
Beşiktaş Sompo Japan ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Gaziantep Basketbol, ilk 4 dakikasında rakibine sayı şansı tanımadığı bölümde Rautins, Altan Erol ve Cherry'nin basketleriyle 8-0'lık seri yakaladı. Mola dönüşü ilk sayılarını 4. dakika sonunda Muratcan Güler ile kaydeden Beşiktaş Sompo Japan, Thompson'ın basket faulden sağladığı 3 sayılık katkıyla rakibine 5-0'lık seriyle cevap verdi ve 6. dakika 8-5 misafir takım üstünlüğüyle geçildi. Sertaç Şanlı ve Weems'in basketleriyle seriyi 9-0'a çıkararak 9. dakikada maçta ilk defa öne geçen (9-8) siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 11-10 önde tamamladı.
Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ikinci periyodunda Beşiktaş Sompo Japan, Clark ile sayılar üretirken, konuk ekip Ruzic ile cevap verdi ve 14. dakika 16-16 eşitlikle geçildi. Stimac ve Clark'ın sayılarıyla 17. dakikada farkı 5 sayıya (23-18) çıkaran ev sahibi ekip, periyot sonunda boyalı alanda Stimac ile skorlar üreterek farkı korudu ve soyunma odasına 31-24 üstün gitti.
Maçın ikinci yarısına Muratcan Güler ve Roll'un üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetlerle giren Beşiktaş Sompo Japan, 23. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 39-29. Sert savunmasının ardından Roll ile skor üreten siyah-beyazlılar, son çeyreğe 50-41 önde girdi.
Mücadelenin son periyoduna Denmon'ın üç sayılık isabetiyle giren konuk ekip, farkı 6 sayıya indirdi: 50-44. Denmon ve Jefferson'ın skorlarıyla farkı azaltmaya çalışan misafir takıma Clark ile karşılık veren Beşiktaş Sompo Japan, kontrolü elinde tutarak karşılaşmayı 67-60 kazandı.
Maçın en skorer oyuncusu Gaziantep Basketbol formasıyla 21 sayı kaydeden Jefferson olurken, Beşiktaş Sompo Japan'da Clark'ın 20, Roll ve Stimac'ın 14'er sayısı galibiyete önemli katkı sağladı.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Salon: Beşiktaş Akatlar ArenaHakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen, İbrahim AltıntaşBeşiktaş Sompo Japan: Thompson 5, Muratcan Güler 5, Roll 14, Clark 20, Stimac 14, Weems 2, Sertaç Şanlı 4, Strawberry, Şafak Edge 3, Erkan Veyseloğlu, İlkan KaramanGaziantep Basketbol: Cherry 8, Rautins...
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena