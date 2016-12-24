Salon: Beşiktaş Akatlar Arena



Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen, İbrahim Altıntaş



Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 5, Muratcan Güler 5, Roll 14, Clark 20, Stimac 14, Weems 2, Sertaç Şanlı 4, Strawberry, Şafak Edge 3, Erkan Veyseloğlu, İlkan Karaman



Gaziantep Basketbol: Cherry 8, Rautins 7, Altan Erol 2, Ruzic 6, Jefferson 21, Denmon 14, Balazic, Alper Özcan 2



1. Periyot: 11-10



Devre: 31-24



3. Periyot: 50-41



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Gaziantep Basketbol'u 67-60 yendi.



Beşiktaş Sompo Japan ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol ise 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.



Karşılaşmaya etkili başlayan Gaziantep Basketbol, ilk 4 dakikasında rakibine sayı şansı tanımadığı bölümde Rautins, Altan Erol ve Cherry'nin basketleriyle 8-0'lık seri yakaladı. Mola dönüşü ilk sayılarını 4. dakika sonunda Muratcan Güler ile kaydeden Beşiktaş Sompo Japan, Thompson'ın basket faulden sağladığı 3 sayılık katkıyla rakibine 5-0'lık seriyle cevap verdi ve 6. dakika 8-5 misafir takım üstünlüğüyle geçildi. Sertaç Şanlı ve Weems'in basketleriyle seriyi 9-0'a çıkararak 9. dakikada maçta ilk defa öne geçen (9-8) siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 11-10 önde tamamladı.



Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ikinci periyodunda Beşiktaş Sompo Japan, Clark ile sayılar üretirken, konuk ekip Ruzic ile cevap verdi ve 14. dakika 16-16 eşitlikle geçildi. Stimac ve Clark'ın sayılarıyla 17. dakikada farkı 5 sayıya (23-18) çıkaran ev sahibi ekip, periyot sonunda boyalı alanda Stimac ile skorlar üreterek farkı korudu ve soyunma odasına 31-24 üstün gitti.



Maçın ikinci yarısına Muratcan Güler ve Roll'un üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetlerle giren Beşiktaş Sompo Japan, 23. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 39-29. Sert savunmasının ardından Roll ile skor üreten siyah-beyazlılar, son çeyreğe 50-41 önde girdi.



Mücadelenin son periyoduna Denmon'ın üç sayılık isabetiyle giren konuk ekip, farkı 6 sayıya indirdi: 50-44. Denmon ve Jefferson'ın skorlarıyla farkı azaltmaya çalışan misafir takıma Clark ile karşılık veren Beşiktaş Sompo Japan, kontrolü elinde tutarak karşılaşmayı 67-60 kazandı.



Maçın en skorer oyuncusu Gaziantep Basketbol formasıyla 21 sayı kaydeden Jefferson olurken, Beşiktaş Sompo Japan'da Clark'ın 20, Roll ve Stimac'ın 14'er sayısı galibiyete önemli katkı sağladı.