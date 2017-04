Spor Toto Basketbol Ligi'nin 28. haftasında Yeşilgiresun Belediyesspor sahasında Best Balıkesir'i konuk etti. müsabakayı Yeşilgiresun Belediyespor 98-89 yendi. Bu sonuçla Yeşilgiresun Belediyespor ligde tutunurken, Best Balıkesir ise düşme hattındaki yerinde kaldı.



Salon: Giresun 19 Eylül



Hakemler: Aytuğ Ekti xx, İsmail Aydın xx, Kerem Baki xx



Yeşilgiresun Belediyespor: Ömer Utku Al xx 8, Samet Gülek x, Enes Taşkıran xx 2, Emircan xx 3, İnanç Koç x, Metin Türen xx 5, Doğuş Özdemiroğlu xx 17, Tansu Aksoy x, Gill xxx 20, Efe Beşok x, Ledo 28 xxx, Ivanov 15 xx



Başantrenör: Aleksandr Trifunovic



Best Balıkesir: James xx 18, Nichols xx 7, Dorsey xx 16, Ümit Sonkol xx 2, Andrews xx 31, Ahmet Ali Erdoğan x, Pastal xx 2, Ofoegbu xx 8, Melih Yıldız x 1, Kelley 4 xx



Başantrenör: Hakan Demir



1. Periyot: 21-19 (Yeşilgiresun Belediye Lehine)



Devre: 44-37 (Yeşilgiresun Belediye Lehine)



3. Periyot: 72-57 (Yeşilgiresun Belediye Lehine)



5 Faulle çıkanlar: Dorsey, Nichols, Ofoegbu, Melih (Best Balıkesir), Gill (Yeşilgiresun Belediyespor) - GİRESUN