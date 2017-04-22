Spor Toto Basketbol Ligi
Spor Toto Basketbol Ligi’nin 27. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece sahasında karşılaştığı Yeşilgiresun Belediyespor’u 83-77 sonuçla mağlup etti.
Spor Toto Basketbol Ligi'nin 27. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece sahasında karşılaştığı Yeşilgiresun Belediyespor'u 83-77 sonuçla mağlup etti.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Ahmet Ersan Ergüler xx, Ahmet Tatlıcı xx
Demir İnşaat Büyükçekmece: Hayes xxx 19, Caloiaro xxx 20, Stipanovic xxx 16, Eldridge xx 2, Johnson xxx 15, Eric xx 5, Burak xx 4, Tayfun xx 2, Emre Ekim x, Ceyhun x, Mutlu xx, Ramazan xx
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Yeşilgiresun Belediyespor: Gill xx 14, Ledo xx 18, Emircan xx 6, Metin xx 7, Armstead xx 12, Enes xx 5, Doğuş xx 12, İnanç xx, Ivanov xx 3
Başantrenör: Aleksandr Trifunovic
1. Periyot: 26-16 (Demir İnşaat Büyükçekmece lehine)
Devre: 44-43 (Demir İnşaat Büyükçekmece lehine)
3. Periyot: 64-52 (Demir İnşaat Büyükçekmece lehine)
5 Faul alan: Emircan Koşut (Yeşilgiresun Belediyespor) - İSTANBUL