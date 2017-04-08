Spor Toto Basketbol Ligi
Spor Toto Basketbol Ligi 25. haftasında Muratbey Uşak deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece’ye konuk oldu.
Spor Toto Basketbol Ligi 25. haftasında Muratbey Uşak deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'ye konuk oldu. Karşılaşmadan Demir İnşaat Büyükçekmece 103-87 galip ayrıldı.
Salon: Gazanfer Bilge Spor Salonu
Hakemler: Özlem Yalman xx, Yener Yılmaz x, Önder Yılmaz xx
Demir İnşaat Büyükçekmece: Hayes xxx 26, Eldridge xx 11, Caloiaro xxx 15, Johnson xxx 16, Stipanovic xx 11, Ceyhun Altay xx 5, Buckner xxx 17, Tayfun Erülkü x, Burak Yıldızlı x 2
Muratbey Uşak: Zach xxx 31, Berkay Candan xx 11, Harrison x 7, Freimanis x 8, Vasiliauskas xx 10, Hakan Demirel x, Ibekwe xx, McKissic xxx 20
1. Periyot: 26-22 (Demir İnşaat Büyükçekmece lehine)
Devre: 48-43 (Demir İnşaat Büyükçekmece lehine)
3. Periyot: 66-64 (Demir İnşaat Büyükçekmece lehine)
5 faulle çıkanlar: Stipanovic (Demir İnşaat Büyükçekmece), Harrison (Muratbey Uşak) - UŞAK