Spor Toto Basketbol Ligi

Spor Toto Basketbol Lig'in 15. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 62-61 mağlup etti.



Mücadeleye etkili başlayan Gaziantep basketbol, Denmon'un dış atışı Jefferson'un da boyalı alandan bulduğu sayılarla oyuna ağırlığını koyup, 5. dakikayı 10-5 önde geçti. İyi bir savunma sergileyip, Jefferson ve Rauntıs ile skorer bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, son bölümde 13-9 öne geçerek ilk periyodu da 17-13 üstün tamamladı.



İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren kırmızı-siyahlılar, Denmon, Balazic ve Rautıns ile 3 sayılık basketleriyle rakibine üstünlük kurarken, son dakikaya 12 sayı farkla 30-18 önde girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Varnado ve Klobucar ile sayılar bulsa da devreyi ev sahibi ekip 34-26 olarak belirledi.



Müsabakanın ikinci yarısında her iki takım da sayı bulmakta zorlanırken oyun üstünlüğünü elden bırakmayan ev sahibi ekip Rauntıs ile dışarıdan sayılar bularak skor üstünlüğünü elden bırakmadı. Konuk ekip Calloway, Klobucar ve McCauley ile skorer bir oyun ortaya koyarak farkı 4 sayıya kadar indirdi. (43-39) İkinci periyotta Jeffersonun sakatlanması ile pota altında etkisiz kalan ev sahibi üçüncü çeyreğin son 3 dakikasında sayı üretmeyerek son periyoda 43-43 beraberlik ile girdi.



Büyük bir çekişmeye sahne olan son çeyrekte konuk ekip McCauley ve Klobucar ile dış atışlardan sayılar kazanırken, 34. dakikada farkı 7 sayıya (43-50) çıkarttı. Ardından savunmasını sertleştiren ev sahibi Gaziantep Basketbol, oyunda dengeyi yeniden kurdu. Balazic ve Rautins ile basketler bulan ev sahibi ekip, final periyodunu, 62-61 kazandı.



Karşılaşmanın en skorer ismi, Gaziantep Basketbol adına 21 sayı üreten Rautins olurken Denmon ise 18 sayı üretti. Konuk ekip İstanbul Büyükşehir Belediyespor da Klobucar 15 sayıyla oynadı.



Salon: Karataş



Hakemler: Yener Yılmaz xx, Ahmet Ersan Ergüler xx, Semih Vural xx



Gaziantep Basketbol: Rautins xxxx 21, Altan Erol xx 2, Ruzic xx 2, Jefferson xxx 8, Cherry xx 2, Denmon xx 18, Balazic xxx 9, Erden Eryüz x



Başantrenör: Stefenos Dedaş



İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Calloway xx 13, Klobucar xx 15, Metecan xx 6, Markota xx 9, Mert xx 1, Erbil xx 1, Ayberk x Varnado xx 8 Uğur xx 1, McCauley xx 6



Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan



1. Periyot: 17-3 (Gaziantep Basketbol Lehine)



Devre: 34-26 (Gaziantep Basketbol Lehine)



3. Periyot: 43-43



5 faul alan: Altan Erol (Gaziantep Basketbol) - GAZİANTEP