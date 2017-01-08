Spor Toto Basketbol Ligi

87 galip ayrıldı.

Spor Toto Basketbol Ligi

87 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı basketlerle başlarken, çeyreğin sonlarına doğru dış atışlardan elde ettiği üçlüklerle Gaziantep ekibi farkı açtı ve 24-33 çeyreği önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren konuk ekip soyunma odasına da 41-51 önde gitmeyi başardı.

Üçüncü çeyrekte toparlanan Muratbey Uşak aradaki farkı azaltmasına rağmen skor üstünlüğünü elinde tutan konuk ekip bu çeyreği de 61-67 önde bitirdi. Karşılaşmanın final periyodu müthiş heyecana sahne olurken mücadele konuk takımın 87-82 üstünlüğü ile sona erdi.

Salon: Uşak Üniversitesi

Hakemler: Aytuğ Ekti xxx, Kaan Büyükçil xxx, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xxx

Muratbey Uşak: Zach xxx 18, Berent Kavaklıoğlu x, Berkay Candan x 4, Harrison xx 15, Freimanis xx 15, Vasiliauskas xxx 16, Hakan Demirel x, Ibekwe x 2, McKissic xxx 14

Gaziantep Basketbol: Rautins x 3, Altan Erol x 6, Alper Özcan x 4, Denmon xxxx 26, Balazic xxx 12, Cherry xxx 13, Erden Eryüz x, Jefferson xxx 23

1. Periyot: 24-33 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 41-51 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 61-67 (Gaziantep Basketbol lehine)

5 Faul: Rautins (Gaziantep Basketbol) - UŞAK

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads