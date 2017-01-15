Spor Toto All-Star 2017'yi Asya Karması Kazandı

Spor Toto All-Star 2017 maçında Orhun Ene'nin çalıştırdığı Asya Karması, Avrupa Karması'nı 140-135 yendi.

Spor Toto All-Star 2017'yi Asya Karması Kazandı

Spor Toto All-Star 2017 maçında Asya Karması, Avrupa Karması'nı 140-135 mağlup etti.

Asya Karması'nın başantrenörlüğünü TOFAŞ'ın çalıştırıcısı Orhun Ene yaparken, Avrupa Karması'nın başında Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic sahaya çıktı.

ARDA TURAN DA OYNADI

Mücadelenin 2. periyodunda Avrupa Karması'nda, Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan, oyun kurucu olarak görev aldı. Sadece maçın ikinci çeyreğinde oynayan Arda, 7 sayı üretirken, bu sayılar Wanamaker'ın istatistiklerine yansıdı.

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