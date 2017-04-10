Spor Toto 3. Lig'de Heyecan Artıyor

Spor Toto 3. Lig'de üç grupta son 3 haftaya girilirken, grup liderlerinin Spor Toto 2. Lig'e yükseleceği ligde ilk sırada yer alan ekipler, bu hafta kazanmaları halinde doğrudan Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.



Gruplarda ilk sırayı alan takımların doğrudan Spor Toto 2. Lig'e yükseleceği; 2, 3, 4 ve 5. sırada yer alacak ekiplerin de play-off maçları oynayacağı Spor Toto 3. Lig'de, play-off'ta her gruptan birer ekip daha adını 2. Lig'e yazdıracak.



Play-off oynamaya hak kazanacak takımlar grup içi eşleşmelerle çift maçlı eleme sistemine göre birbirlerine rakip olacak. Bu turda rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar Spor Toto 2. Lig'e yükselmek için final maçlarına çıkacak.



19 takımın bulunduğu 1. Grup'ta son 4 takım, on sekizer ekibin mücadele ettiği diğer iki grupta ise son sıradaki üçer takım gelecek sezon mücadelesine Bölgesel Amatör Ligi'nde devam edecek.



Ligde son 3 hafta müsabakaları 14 Nisan Cuma, 23 Nisan Pazar ve 29 Nisan Cumartesi günleri oynanacak.



1. Grup'ta avantaj Sancaktepe Belediyespor'da



Ligde 1. Grup'ta son 3 haftaya Altay'ın 8 puan önünde lider giren Sancaktepe Belediyespor, 2. Lig için avantajlı durumda bulunuyor. Bu hafta Kartalspor'a konuk olacak Sancaktepe Belediyespor, rakibini yendiği takdirde adını Spor Toto 2. Lig'e yazdıracak.



İkinci sıradaki Altay'ın play-off oynamayı garantilediği ligde Ankara Demirspor, Kocaelispor ve Çorum Belediyespor da son 3 haftaya play-off barajında girdi.



Toplam 4 takımın BAL'a düşeceği grupta Manavgatspor'un lige veda etmesi kesinleşti. Kütahyaspor, Kartalspor ve Beylerbeyi ise düşme hattında yer alıyor.



2. Grup'ta lider Bodrum Belediyesi Bodrumspor



2015-2016 sezonunda play-off ilk turunda Ofspor'a yenilerek elenen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 2. Grup'ta son 3 haftaya Erbaaspor'un 7 puan önünde 61 puanla lider durumda girdi. Bodrum ekibi, bu hafta Derincespor ile oynayacağı maçı kazanırsa, 2. Lig'e yükselecek.



Erbaaspor'un yanı sıra Silivrispor, Çatalcaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor son 3 hafta öncesinde play-off için avantajlı durumda bulunuyor.



Geçen yıl profesyonel ligde mücadele etme hakkı kazanan Türk Metal Kırıkkalespor lige veda ederken, Derincespor ve Dersimspor son 3 haftaya düşme hattında girdi.



3. Grup'ta avantaj Afjet Afyonspor'da



Geçen yıl 3. Lig'e çıkan Afjet Afyonspor, 3. Grup'ta son 3 haftaya 7 puanlık avantajla girdi. Afyonkarahisar temsilcisi, bu hafta alacağı bir galibiyetle 2. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.



Sakaryaspor ve Darıca Gençlerbirliği'nin play-off oynamayı garantilediği grupta Diyarbekirspor ve Bayrampaşa da play-off barajında bulunuyor.



Orduspor ve Denizli Futbol A Spor'un lige veda ettiği 3. Lig 3. Grup'ta ligden düşecek 3. ekip için birçok aday bulunuyor. 31 puanlı Maltepespor'un düşme hattında bulunduğu ligde 12 Bingölspor'un 32, Payasspor ve Bergama Belediyespor'un otuz üçer puanı var.