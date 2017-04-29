Spor Toto 3. Lig
AFJET Afyonspor, Spor Toto 3. Lig 3. Grup son maçında evinde karşılaştığı Baysal İnşaat Düzyurtspor’a 1-0 mağlup oldu.
AFJET Afyonspor, Spor Toto 3. Lig 3. Grup son maçında evinde karşılaştığı Baysal İnşaat Düzyurtspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Afyon Şehir
Hakemler: Ali Zağlı xx, Adem Şahin xx, Fatih Acar xx
AFJET Afyonspor: İsmet Yumakoğlulları xx, Türker Toptaş xx, Ömer Çelik xx, Yasin Yener xx (Emrullah Yıldırım dk. 63 x), Osman Atalay Demirtaş xx (Ramazan Kuzu dk. 82 x), Ömer Yanık xx (Samet Cantürk dk. 80 x), Nazmi Candoğan xx, Ali Kılıç xx, İsmet Benli xx, Aykut Uluç xx, Murathan Buruş xx
Baysal İnşaat Düzyurtspor: Ogün Nuhoğlu xx, Miraç Acer xx, Taşkın Kartal xxx, Hakan Aydın xx (Sefa Genç dk. 61 x), Mustafa Eskihellaç xx, Mahmut Emin Kabul xx, Sami Emirhan Kayıkçı xx, Mehmet Durmuş xx (Abdülkadir Bekar dk. 86), Necati Baş xx (Serkan Osma dk. 65), Taha Gür xx, Kadir Topal xx
Gol: Sefa Genç (dk. 79) (Baysal İnşaat Düzyurtspor)
Sarı kartlar: Ogün Samed Nuhoğlu, Taşkın Kartal (Baysal İnşaat Düzyurtspor) - AFYONKARAHİSAR