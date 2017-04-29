Spor Toto 3. Lig 3. Grup'un 34. ve son haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında ağırladığı Diyarbekirspor'u 4-1 mağlup etti.



Bu sonucun ardından Diyarbekirspor Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta normal sezonu 4. basamakta tamamlayıp Play-off oynama hakkı kazanırken, Elaziz Belediyespor 6. sırada sezona nokta koydu.



Stat: Elazığ Atatürk



Hakemler: Yasin Kol xxx, Hakan Eygü xx, Ali Tuna xx



Elaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli xx, Emrah Çalışlar xx, Emrah Yollu xx (Furkan dk. 86 ?), Volkan Çekiç xx, Mehmet Güler xx, Nihat Apaydın x (Adnan dk. 46 xx), Ekrem Sütçü xxx, Tufan Deniz Gelen xx, Metehan Andaç Özlü xxx (Muhammet dk. 77 xx), Mustafa Bedirhan Çelik xxx



Diyarbekirspor: Sefa Demirses xx, Ömer Arslan xx, Adem Aydın xx, Tunç Murat Behram xxx, Serdar Cansu xx, Enver Abdullah Filiz xx, Artun Kütükçü x (Hüseyin dk. 54 x), Enis Gül x (Abdurrahman dk. 46 x), Feyzullah Şahin Güneş xx, Eşref Korkmazoğlu xx, Serhat Baştan xx (Ergun dk. 54 x)



Goller: Mustafa Bedirhan (dk. 14), Metehan (dk. 52), Ekrem (dk. 64), Muhammet (dk. 83) (Elaziz Belediyespor) Tunç Murat (dk. 41) (Diyarbekirspor)



Sarı Kartlar: Metehan, Tufan (Elaziz Belediyespor), Serhat, Enver (Diyarbekirspor) - ELAZIĞ