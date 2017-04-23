Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig 3. Grup’un 33. haftasında 12 Bingölspor, evinde Darıca Gençlerbirliğispor’u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'un 33. haftasında 12 Bingölspor, evinde Darıca Gençlerbirliğispor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Bingöl Şehir
Hakemler: Bilal Köseoğlu xx, Emre Aslan xx, Yakup Bulut xx
12 Bingölspor: Erman Öztürk xx, Fatih Yalnız xx, Şafak Bayraktar xx, Kamil Yüksel xx, Ömerül Faruk İşler xx, Rıdvan Sönmez xx, Hüseyin Çiray xx, Sercan Sevinç xx (Recep Macar dk. 81 x), Özkan Yılmaz xx (Muhammed Burak Çelik dk. 69 xx), Gökhan Korkmaz xx (Mehmet Çiloğlan dk. 70 xx), Burhanettin Çakırefe xxx
Darıca Gençlerbirliğispor: Gökhan Köstereli xx, Alper Tursun xx, Yusuf Orhan xx, Hayrullah Bilazerxx, Sinan Turan xx, Doğancan Aynacı xx, (Gökhan Erdoğan dk. 53 x), Kerem Kaya xx, Gökhan Solak xx, Özer Kutlu xx (Abuzer Toplu dk. 81 x), Aziz Kızılgün xx (Alperen Doğan dk. 80 x), Muratcan Bölükbaşı xx
Gol: Burhanettin (dk. 37) (12 Bingölspor)
Sarı Kart: Gökhan (Darıca Gençlerbirliği) - BİNGÖL