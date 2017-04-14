Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig’de mücadele eden Çorum Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kızılcabölükspor ile 0-0 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Çorum Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kızılcabölükspor ile 0-0 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Stat: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu .

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Hulusi Akırşan xx, Abdullah Melih Karaduman xx

Çorum Belediyespor: Sercan xx, Tahir xx, Akın xx, Hüseyin xx, Yakup Kayış xx, Emrullah xx, Ali Kemal xx, Sebahattin x (Selim dk. 46 x), Mertcan xx (Burak dk. 78 x), Yakup Alkan x (Salim dk. 46 x), Yeldar xx

Kızılcabölükspor: Bahadır xx, Semih xx, T. Sabri xx, Hüseyin xx (Reha dk. 78 x), Serkan x (Ali dk. 46 x) Canberk xx (Fatih dk. 68 x), Taygun xx, Emir Can xx, Kerim xx, Ramazan xx, Mustafa xx

Sarı kartlar: Ali Kemal (Çorum Belediyespor), Tayfun Sabri, Taygun, Emir Can (Kızılcabölükspor) - ÇORUM

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Belediyespor, Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip, Yakup Alkan, Ali Kemal, Spor Toto, Sarı Kart, R.T.E
sponsored ads