Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig 2. Grup 32. hafta karşılaşmasında Dersimspor, evinde karşılaştığı Dardanelspor’u 3-2 mağlup etti.
Spor Toto 3. Lig 2. Grup 32. hafta karşılaşmasında Dersimspor, evinde karşılaştığı Dardanelspor'u 3-2 mağlup etti.
Stat: Tunceli Atatürk
Hakemler: Serkan Tokat xx, İbrahim Bozbey xx, Mustafa Savranlar xx
Dersimspor: Barış Başkan xx, Taner Kahriman xx, Taner Arı xx, Koray Yıldız xx, Emrah Dursun xx, Ahmet Buğrahan Tuncay xxx(Ömer Kızıldağ dk. 78 x), Mert Sar xx, Fırat Bozkurt xxx, Koray Kurt xx, İlhan Aslanoğlu xx (Murat Yetimhellaç dk. 70 x), Ulaş Sarı xx (Fatih Bolat dk 49 x)
Dardanelspor: Enes Fidayeo x, Sinan Akgölxx, Caner Turp xx, Yusuf Bayram xxx, Can Morgül xx, Nuri Fatih Aydın xx, Selim Asal xx, Sergen Piçinciol xxx, Mertcan Dursun xx (Fırat Aras dk. 17 x), Uğur Uğur xx, Ufukcan Engin xx (Alperen Topçular dk. 57 x)
Goller: Sergen (dk. 10), Yusuf (dk. 89) (Dardanelspor), Ahmet (dk. 22), Ulaş (dk. 26), Fırat Bozkurt (dk. 90) (Dersimspor) - TUNCELİ