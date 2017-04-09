Tekirdağspor konuk ettiği Manavgatspor'u 2-1 yenerek ligde rahat bir nefes alırken, Manavgatspor ise bu sonuçla ligde kalma umudunu kaybetti.



Spor Toto 3. Lig'in 35 haftasında Tekirdağspor, ligde kalma mücadelesi veren Manavgatspor'u ağırladı. Tekirdağ Namık Kemal Stadında hakemin düdüğü ile maç başladı. Maça hızlı başlayan Tekirdağspor'da Hakan Sayar, maçın ilk dakikasında Manavgatspor'a karşı takımını 1-0 öne geçirdi. Maçı elden bırakmak istemeyen Tekirdağspor'da bu sefer sahneye çıkan futbolcu Göksel Ergün oldu. Göksel Ergün, Manavgatsapor'un ceza alanına girerek kaleci İsmail'in ters köşesine topu sert bir vuruşla gönderdiği topu filelerle buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi. Maçın il yarısında başka gol sesi çıkmayınca, Tekirdağspor 2-0 önde soyunma odasına gitti.



Maçın ikinci yarısında Tekirdağspor ceza alanında top Ceyhun'un eline çarpınca, hakem penaltı kararı verdi. Manavgatspor'da penaltıyı kullanan Ahmet Sarı aradaki farkı 1'e indirerek skoru 2-1 yaptı. Tartışmalı ve kavgalı geçen maçta başka gol sesinin çıkmayınca Tekirdağspor kendi sahasında konuk ettiği Manavgatspor'u 2-1 yendi.



Son 6 maçından sadece 2 puan alabilen Tekirdağspor bu hafta oynadığı Manavgat maçından 3 puan alarak derin nefes aldı. Tekirdağspor, puanını 38'e çıkarırken 25 puanla ligin son sırasındaki Manavgatspor ise ligde kalma umudunu kaybetti. - TEKİRDAĞ