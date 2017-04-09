Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Denizli Futbol A Spor’u sahasında 3-2 mağlup etti.
Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Denizli Futbol A Spor'u sahasında 3-2 mağlup etti.
Maçın karnesi
Stat: S.S Tesisler
Hakemler: Mert Büyükgiray xx, Sedat Etik xx, Yunus Taşkın xx
Diyarbekirspor: Onur Bilgin xx, Enver Abdullah Filiz xx, Sefacan Taşkolu xxx, Fahrettin Bıyıklı xx, Serdar Cansu xx, Artun Kütükçü xx (İmdat Kılıç dk. 80?), Hüseyin Bak xxx, Serhat Baştan xx, Adem Aydın xx (Feyzullah Şahin Güneş dk. 68 x), Mehmet Özdıraz xxx, Ergun Cengiz xxx (Ömer Arslan dk. 90 ?)
Denizli Futbol A Spor: Mert Danışmaz x, Şefik Can Erel xx (Hakan Can Durdu dk. 86), Onur Deniz Kurt xx (Yunus Teke dk. 80), Serkan Şirin xx, Emre Sağlık x (Osman Keçelioğlu dk. 37), Hüseyin Atakan Üner x, Göktuğ Uzunoğlu x, Ramazan Tarık Ergut xx, İsmail Dinçer xx, Emincan Konuk xx, Emrehan Köroğlu x
Sarı kartlar: Mehmet Özdıraz, Onur Bilgin (Diyarbekirspor), İsmail Dinçer, Emre Sağlık (Denizli Futbol A Spor)
Goller: Serhat Baştan (dk.16), Mehmet Özdıraz (dk.23 ve 32) (Diyarbekirspor), Serkan Şirin (dk.34 pen.), Hüseyin Üner (dk. 45) (Denizli Futbol A Spor) - DİYARBAKIR