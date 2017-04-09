Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’un 31. haftasında 12 Bingölspor, evinde Payasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'un 31. haftasında 12 Bingölspor, evinde Payasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Bingöl Şehir

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Özgür Ertem xx, Soner Maraş xx

12 Bingölspor: Erman Öztürk xx, Fatih Yalnız xx, Şafak Bayraktar xx, Şahin Çakır xx, Recep Macar xx, Rıdvan Sönmez xx, Hüseyin Çiray xx, Sevcan Bıyıklı x (Mehmet Çiloğlan dk. 46 x), Özkan Yılmaz x (Muhammed Burak Çelik dk. 56 x), Sercan Sevinç x (Burak Kavlak dk. 48 x), Burhanettin Çakırefe xx

Payasspor: Ahmet Üçgün xx, Resul Timurlenk xx, Mustafa Yıldız x (Ali Yıldırım dk. 87 ?), Vehbi Furkan Yıldırım xx, Eşref Koçak x (Adlan Canlıka dk. 72 x), Yunus Emre Mest xx, Muhammet Ali Yenilmez xx, Tevfik Şanver xx, Deniz Karadeniz xx, Fatih Gümüşel xx, Oğuzhan Baykal x (Rıdvan Peker dk. 80 x)

Sarı Kartlar: Burhanettin Çakırefe, Fatih Yalnız, Şafak Bayraktar, Muhammed Burak Çelik (12 Bingölspor), Ahmet Üçgün, Resul Timurlenk, Mustafa Yıldız (Payasspor) - BİNGÖL

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